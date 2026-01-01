Summer

152 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
Mix April 2024

Mix April 2024

1.3K views

alt tracks

alt tracks

979 views

Summer

Summer

622 views

Summer Dance Music

Summer Dance Music

37K views

Car playlist

Car playlist

331 views

Heath’s Birthday celebration

Heath’s Birthday celebration

679 views

House Music Run

House Music Run

141 views

Soul des années 70 : les indispensables

Soul des années 70 : les indispensables

64K views

Garden

Garden

206 views

growing up

growing up

1.6K views

summer 25

summer 25

10K views

Schlager 2026

Schlager 2026

684 views

Drive

Drive

1.1K views

ambiance

ambiance

576 views

schlager 01

schlager 01

1.1K views

Himnos indi

Himnos indi

573 views

Einweihungsparty

Einweihungsparty

18K views

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

17K views

party playlist

party playlist

28K views

80's Arcade

80's Arcade

44K views

Drive

Drive

1.6K views

summer breeze

summer breeze

468 views

house and tecno

house and tecno

509 views

Soul

Soul

30K views

good mix

good mix

327 views

rock bangers

rock bangers

4.6K views

Wedding songs

Wedding songs

5.5K views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

28K views

Nigeria

Nigeria

641 views

10/10s from the 10s

10/10s from the 10s

180 views

fun radio 2025

fun radio 2025

1K views

Partymix

Partymix

20K views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

224K views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

134 views

Car chillin

Car chillin

264 views

English

English

1.5K views

party time

party time

1.1K views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

36K views

Internationale Musik

Internationale Musik

671 views

Beach vibes

Beach vibes

1K views

Rock 'n' roll oldies

Rock 'n' roll oldies

112K views

Rock

Rock

187 views

My 80s

My 80s

14K views

summer mix for besties

summer mix for besties

372 views

Naija

Naija

6.9K views

Party jams

Party jams

15K views

Relaxing soulful music

Relaxing soulful music

537 views

Little Oceans

Little Oceans

1.1K views

Refresh

Refresh

194 views

Meine Liste

Meine Liste

656 views

summer dance

summer dance

1.5K views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

135K views

Schlager Mix

Schlager Mix

358K views

Get up amd go

Get up amd go

130K views

Party

Party

1.2K views

Workout

Workout

144 views

Feel good summer

Feel good summer

6.3K views

This and that

This and that

182 views

meine Playlist

meine Playlist

7.8K views

Geburtstag Musik

Geburtstag Musik

906 views

Great Songs

Great Songs

50K views

Oldies

Oldies

282 views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

21K views

Moody

Moody

4.6K views

fresh house 2025

fresh house 2025

1.7K views

Afro beats

Afro beats

1.2K views

Old school jams

Old school jams

98K views

2016 white girl music

2016 white girl music

21K views

Wake up playlist

Wake up playlist

14K views

schlager

schlager

787 views

Meine Song's

Meine Song's

18K views

Marieta boladora

Marieta boladora

579 views

Feel like a kid again

Feel like a kid again

20K views

Pop

Pop

173 views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

457 views

music pop

music pop

499 views

Modern Songs

Modern Songs

623 views

Seasons best 21-22

Seasons best 21-22

172 views

Old Songs

Old Songs

824 views

Partymusik

Partymusik

56K views

Starry Night

Starry Night

730 views

More Recent

More Recent

37K views

Fall of summer

Fall of summer

894 views

Old School

Old School

758 views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

1.3K views

80's & 90's Hits

80's & 90's Hits

281K views

schlager 2025

schlager 2025

70K views

Beach

Beach

9.5K views

80's music

80's music

14K views

Fire

Fire

2.5K views

soul mix 70's

soul mix 70's

26K views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

1.4K views

80s &90s

80s &90s

28K views

Summer 2025

Summer 2025

1.7K views

White

White

342 views

2022 and still good

2022 and still good

22K views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

26K views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

19K views

good playlist

good playlist

525 views

Fasching 25

Fasching 25

4.4K views

For me

For me

809 views

feel good 80s

feel good 80s

14K views

Lieder 2025

Lieder 2025

741 views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.4K views

Soft Naija

Soft Naija

1.5K views

Upbeat Alternatives

Upbeat Alternatives

71K views

Headed west, a Rocky mountain drive

Headed west, a Rocky mountain drive

198 views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.1K views

floating in the liminal space

floating in the liminal space

1.2K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

344 views

Holiday Party 2023

Holiday Party 2023

1.3K views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

620 views

dance

dance

1K views

80's Throwbacks

80's Throwbacks

112K views

Melhores batidas de sempre 🎶

Melhores batidas de sempre 🎶

8K views

schlager

schlager

350 views

House

House

647 views

All or Nothing Running

All or Nothing Running

126 views

2000s babies

2000s babies

14K views

Ambiance

Ambiance

317 views

Night ski

Night ski

641 views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Teen Years

Teen Years

6.1K views

car sing along

car sing along

132K views

Divers

Divers

15K views

The Kroc 80's Dance Hits

The Kroc 80's Dance Hits

916K views

클럽음악

클럽음악

762 views

Road Trip

Road Trip

8.5K views

Recent Jams

Recent Jams

252 views

Aktuell

Aktuell

60K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

96K views