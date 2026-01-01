Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

344 views

Sıkıldım

Sıkıldım

332 views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

561 views

Spring 2026

Spring 2026

1.8K views

シーシャ

シーシャ

124 views

Mi maestro ideal

Mi maestro ideal

119 views

warmer & warmer

warmer & warmer

205 views

premier league 2000s

premier league 2000s

3.3K views

Indie Gurls

Indie Gurls

449 views

Road trip

Road trip

8.4K views

trancu para manejar chill

trancu para manejar chill

682 views

Español

Español

466 views

La playlist 2025 de Radio Nova

La playlist 2025 de Radio Nova

25K views

musicas pra andar na zona sul

musicas pra andar na zona sul

384 views

Oh to be young

Oh to be young

8K views

Relax 21

Relax 21

206 views

Primavera26.

Primavera26.

606 views

Chilled Vibes

Chilled Vibes

1.2K views

Flowing by

Flowing by

260 views

Sono

Sono

739 views

The Ladies

The Ladies

191 views

optimistic

optimistic

1K views

musica en español

musica en español

278 views

‘10s Nostalgia

‘10s Nostalgia

165K views

My 2026 Spring

My 2026 Spring

283 views

Sound

Sound

1K views

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

315 views

delicinhas dançantes

delicinhas dançantes

201 views

Palmarès de fin d'année 2025 de CHOQ!

Palmarès de fin d'année 2025 de CHOQ!

153 views

musica indie

musica indie

386 views

Idea rancia de media noche

Idea rancia de media noche

436 views

argento nuevos

argento nuevos

165 views

Sommer 26

Sommer 26

184 views

Happy

Happy

231 views

emo music

emo music

36K views

tranquilon

tranquilon

4.5K views

NPR's Top 125 Songs of 2025

NPR's Top 125 Songs of 2025

504 views

90s and 00s rock

90s and 00s rock

56K views

Winter 2026

Winter 2026

485 views

Spring 2026

Spring 2026

277 views

minha brasilidade

minha brasilidade

189 views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

6.8K views

spring snow

spring snow

129 views

Good Vibe

Good Vibe

673 views

Auto 2026 Deutsche Musik

Auto 2026 Deutsche Musik

177 views

Running

Running

110 views

Summer 2025

Summer 2025

1.7K views

One more day

One more day

166 views

spanish

spanish

22K views

Chloe fairy playlist

Chloe fairy playlist

613 views