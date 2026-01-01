Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Boleros románticos

Boleros románticos

423 views

Mellow folk

Mellow folk

36K views

이불속에서 듣는 POP

이불속에서 듣는 POP

7.6K views

Workout

Workout

1.1K views

driving folk

driving folk

18K views

પ્રીત ગીત

પ્રીત ગીત

33K views

acoustic baby music

acoustic baby music

489 views

Slowly Gently

Slowly Gently

443 views

Indie Songs

Indie Songs

50K views

Awesome Acoustics

Awesome Acoustics

7.1K views

road trip

road trip

5.5K views

Country

Country

1.4K views

Morning’ shower

Morning’ shower

987 views

Soulful

Soulful

675 views

Irish

Irish

301 views

Running Playlist

Running Playlist

406 views

Hawaiian Jams

Hawaiian Jams

64K views

Morning Coffee

Morning Coffee

416 views

まったり聴く歌

まったり聴く歌

833 views

argentina

argentina

4.5K views

Heart of the Woods

Heart of the Woods

5.2K views

Boleros

Boleros

528 views

Great chill mix

Great chill mix

34K views

Chill

Chill

135 views

Road trip

Road trip

121 views

happy camper

happy camper

321 views

Meditacion

Meditacion

546 views

Українські-класичні

Українські-класичні

1.2K views

peace of mind

peace of mind

13K views

Celtic Music

Celtic Music

566 views

Hindi

Hindi

106 views

릴랙스팝

릴랙스팝

562 views

Chill Music

Chill Music

348 views

folk songs

folk songs

1.6K views

Tangos selectos

Tangos selectos

3K views

Sea of love

Sea of love

19K views

gay cowboy riding, in the west

gay cowboy riding, in the west

155 views

Current

Current

393 views

Chansons d' amour en acoustique

Chansons d' amour en acoustique

9.7K views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

179 views

Boléro romantique

Boléro romantique

993 views

Ностальгійні старі українські

Ностальгійні старі українські

48K views

Hold you Dear

Hold you Dear

383 views

Camping

Camping

478 views

काली राजस्थानी

काली राजस्थानी

190K views

country

country

857 views

Angela

Angela

402 views

New Songs

New Songs

1.4K views

Bright Leaves, Cold Air

Bright Leaves, Cold Air

373 views

Love Songs

Love Songs

27K views