Arabic

122 playlist(s)

Aywa Araby

Aywa Araby
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Gamed

Gamed
Tarab

Tarab
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Love

Love

134K views

Choice

Choice

44K views

Arabic 2025

Arabic 2025

38K views

رايق

رايق

157K views

Egyptian

Egyptian

1.7K views

راب

راب

1.1K views

عرااكي

عرااكي

758 views

90s

90s

694 views

أغاني أصيلة

أغاني أصيلة

112K views

Playlist 01

Playlist 01

42K views

مفضّلة

مفضّلة

83K views

Chill

Chill

435 views

Arabic 2025-2026

Arabic 2025-2026

563 views

عيد ميلادي

عيد ميلادي

840 views

عراقي

عراقي

1.2M views

Maghreb hits

Maghreb hits

2.7K views

شيلات بدون نت

شيلات بدون نت

1.1M views

اغاني التسعينات

اغاني التسعينات

10K views

خليجي

خليجي

908 views

ادوية

ادوية

9.3K views

90s

90s

4.3K views

عربي

عربي

87K views

Arabic

Arabic

56K views

ملايه ما احتاج

ملايه ما احتاج

34K views

سفير

سفير

199K views

رومنسى

رومنسى

212K views

ارقص وافرح

ارقص وافرح

40K views

favorite song

favorite song

76K views

عراقي

عراقي

71K views

قائمتي

قائمتي

210K views

Arabic song

Arabic song

34K views

Old But Gold

Old But Gold

13K views

اغاني طرب زمان

اغاني طرب زمان

32K views

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

22K views

موسيقا

موسيقا

351 views

خبز وحشيش وقمر

خبز وحشيش وقمر

12K views

راب مقود

راب مقود

430 views

رومانسي

رومانسي

18K views

بندق

بندق

196K views

هيب هوب مصري

هيب هوب مصري

2.6K views

عراقي

عراقي

301 views

لحظه وداع

لحظه وداع

2.1K views

مهرجانات

مهرجانات

44K views

يرايحه

يرايحه

5.8K views

اغانى الطرب

اغانى الطرب

227K views

favoris

favoris

720K views

رواق

رواق

305 views

الاسكندريه

الاسكندريه

538 views

Dificile mix

Dificile mix

113 views

90’s songs

90’s songs

2.5K views