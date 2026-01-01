Metal
88 playlist(s)
Melodic Death Metal 🤘🏼
592 views
Ballad Modern Metal Song
487 views
Deathcore
490 views
Heavy/Alt
1.6K views
Recap de décembre à février 2025
1.5K views
Rock Diversos
168 views
Chazz Lowman's Favorite Mix 2026
1.3K views
Death
47K views
metalcore favorites
825 views
메탈
454 views
Rock
318 views
metalcore
13K views
Metal
7.1K views
The Industry: Industrial Builder Boomers
258 views
Metal Music
437 views
Bender Playlist
8.9K views
Random mix of songs I like!!!
369 views
Rock/metal
56K views
Hard Rock setentista
1.8K views
Japanメタル
15K views
Medieval Metal
1.3K views
Metal bangers
2.4K views
Winter 2026
485 views
Awesome Rock-Drive Music
557 views
Rock
4.8K views
metalcore ish
485 views
80's Heavy Metal
265K views
Rumbling
623 views
Noise Industrial
19K views
I Become Immortal
591 views
Today's Rock Hits
4.3K views
Свалка гитарных рифов
2K views
metal/rock
3.2K views
Slayer
2K views
80s Heavy Metal
22K views
Deathcore relaxation
1.8K views
True Trash
14K views
Metal Bangers
190K views
Work out
91K views
Melodic metal
90K views
Another June Rolls Around
226 views
Fav rock songs
139 views
Metal Madness
54K views
Industrial Metal
41K views
Some workout music for you.
12K views
Metal gym
1.9K views
Metal
614 views
Metal Battle Hymn
483 views
Heavy
5K views