African
75 playlist(s)
Afrobeats - Soul Taker
219 views
Good hit
17K views
3 Step Amapiano
251 views
old school Nigeria
6.9K views
old school music
11K views
Nigeria Old Skool songs
9.8K views
Diamond latest
355 views
Afrobeat
2.2K views
Amapiano
282 views
House
4.1K views
Piano
184 views
December
16K views
Afro 2026
644 views
Afro beats
1.2K views
extra muzik
14K views
car playlist
969 views
Reggae
40K views
Highlife
372 views
back then
294 views
Amapiano
518 views
Afro beats
198K views
Party jams
15K views
Afro Pop Sounds
15K views
Bongo Bangers
974 views
old Nigeria hits
8.4K views
House music
3.5K views
Barça African Connect
131 views
For the Love of music
157 views
AmaPiano (2025)
782 views
afrobeats
222 views
my music p
80K views
Reggae songs
45K views
Amapiano noma
485 views
Naija 2025 Dec Mix
4.4K views
afrobeat
16K views
Stephen 003
828 views
High-life
3.5K views
Naija
1.4K views
East Africa
1.2K views
Amapiano
548 views
Naija Throwback Pops
5.3K views
South African Oldies mama's fav
25K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
659 views
Amapiano/afrohouse
34K views
2025 December (hits only)
11K views
piano chill
1.6K views
African sensee
569 views
Piano Groove 2026
4.2K views
Mood
143 views