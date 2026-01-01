African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

219 views

Good hit

Good hit

17K views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

251 views

old school Nigeria

old school Nigeria

6.9K views

old school music

old school music

11K views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

9.8K views

Diamond latest

Diamond latest

355 views

Afrobeat

Afrobeat

2.2K views

Amapiano

Amapiano

282 views

House

House

4.1K views

Piano

Piano

184 views

December

December

16K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

115K views

Afro 2026

Afro 2026

644 views

Afro beats

Afro beats

1.2K views

extra muzik

extra muzik

14K views

car playlist

car playlist

969 views

Reggae

Reggae

40K views

Highlife

Highlife

372 views

back then

back then

294 views

Amapiano

Amapiano

518 views

Afro beats

Afro beats

198K views

Party jams

Party jams

15K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

974 views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

8.4K views

House music

House music

3.5K views

Barça African Connect

Barça African Connect

131 views

For the Love of music

For the Love of music

157 views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

782 views

afrobeats

afrobeats

222 views

my music p

my music p

80K views

Reggae songs

Reggae songs

45K views

Amapiano noma

Amapiano noma

485 views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

4.4K views

afrobeat

afrobeat

16K views

Stephen 003

Stephen 003

828 views

High-life

High-life

3.5K views

Naija

Naija

1.4K views

East Africa

East Africa

1.2K views

Amapiano

Amapiano

548 views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.3K views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

25K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

659 views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

34K views

2025 December (hits only)

2025 December (hits only)

11K views

piano chill

piano chill

1.6K views

African sensee

African sensee

569 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

4.2K views

Mood

Mood

143 views